Выборг, Ленинградская область, , 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.

Отмечается, что пожар произошел по улице Малая Водяная. В настоящее время ведется разбор завалов.

«Личности погибших устанавливаются», — сообщили РИА Новости в ЕЕДС.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля на пепелище в деревне Хомировичи Лужского района Ленинградской области после пожара в жилом доме обнаружили три обгоревших тела.

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