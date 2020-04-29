Киев, , 08:31 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения пожарные продолжают тушить отдельные очаги тления, сообщили 29 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО (Госагентство по управлению зоной отчуждения — ИА REGNUM) в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнём», — сказано в сообщении.

На месте работает 590 человек и 150 единиц техники. Созданы 1 тыс. 30 км минерализованных полос, за всё время тушения пожаров авиация сбросила 5 тыс. 294 тонны воды.

Напомним, пожары возникли ещё 4 апреля. За это время выгорели около 20 тыс. гектаров территории, 30% которой было покрыто лесом.

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