Турочакский район, Алтай, , 08:27 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай разъяснили ситуацию с очагом заражения коронавирусом на строящемся объекте в Турочакском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 17 апреля подтвердилось заражение у двух строителей из Томской области.

Чтобы остальные работники не разъехались до получения результатов анализов, руководство стройки отпустило моториста глиссера в отгул. Отметим, на место строительства можно добраться только через озеро.

Однако 18 апреля у части строителей заканчивалась вахта. Поэтому они вызвали частную моторную лодку и уплыли. В их числе оказались и двое томичей с подтверждённым диагнозом. Позже среди оставшихся было выявлено восемь случаев заражения. Все инфицированные госпитализированы в госпиталь в Турочаке.

«Первоначально руководством стройки не были предоставлены полные данные о работающих на стройке, часть трудовых мигрантов не прошли своевременное тестирование на коронавирус, Роспотребнадзором по Республике Алтай материалы переданы в правоохранительные органы», — отметили в управлении.

Напомним, всего к сегодняшнему дню на территории республики подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, за сутки здесь выявлено два новых случая в ходе профилактических исследований.

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