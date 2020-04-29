Самара, , 08:27 — REGNUM Водолазы обнаружили тело не вернувшегося домой рыбака в Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 28 апреля спасатели получили информацию о том, что в реке Сок около п. Красный Берег утонул мужчина 1985 года рождения. Он пошел ловить рыбу и домой не вернулся. 23 апреля его родные сами двинулись на поиски мужчины. Но позже к берегу прибилась лодка, на которой рыбачил потерпевший.

Поэтому стражи порядка и попросили водолазов помочь в поисках мужчины.

Днем 28 апреля спасатели на глубине двух метров нашли тело рыбака, которое передали стражам порядка.

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