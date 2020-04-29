Иркутск, , 08:26 — REGNUM В Иркутской области сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры направили в Усть-Кутский район, где накануне местные жители задержали сотрудников районной администрации, которые, по их мнению, пытались поджечь лес. Об этом 29 апреля сообщила пресс-секретарь Иркутской областной прокуратуры Ирина Щербакова.

Ранее местные СМИ сообщили, что вечером 28 апреля в 200 км от города Усть-Кута в частных угодьях местные жители задержали троих представителей районной администрации, в том числе первого замглавы района.

Чиновники прибыли на лодке в тайгу, у них были обнаружены несколько канистр с бензином. Задержавшие их жители заподозрили чиновников в намерении поджечь лес.

В городской администрации пояснили, что участок, куда прибыли чиновники, принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 апреля в регионах Сибири действовало около пятидесяти лесных пожаров на площади более 25 тысяч гектаров. На начало дня локализовано 20 пожаров на площади 12,7 тыс. га. Главной причиной появления возгораний в департаменте лесного хозяйства назвали деятельность местного населения.

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