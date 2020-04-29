Кабул, , 08:17 — REGNUM На военную базу в Афганистане была совершена атака террориста-смертника. Об этом 29 апреля сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

По данным источника, инцидент произошел в столице государства, городе Кабул, в районе Риш-Хор. Подробности инцидента пока не выяснены.

Ответственность за преступление не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, в последние месяцы столкновения в Афганистане между силовыми структурами и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно обострились, несмотря на соглашения о мире между США и террористами.

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