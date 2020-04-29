Тольятти, Самарская область, , 08:15 — REGNUM Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Тольятти. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, тело мужчины 1976 года рождения лежало около одного из магазинов города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.