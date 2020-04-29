Ереван, , 08:20 — REGNUM Четыре человека погибли в Гегаркуникской области Армении в результате перестрелки и акта самосуда. Об этом сообщает местная газета «Жоговурд».

28 апреля в городе Гавар произошла перестрелка, в которой погибли два человека и ещё четверо получили ранения. Два брата, скрываясь после перестрелки, попали в ДТП. Мужчин доставили в больницу.

Через несколько часов близкие одного из убитых ворвались в больницу и устроили там погром. Несмотря на то, что в больнице находились полицейские, нападавшие вошли в палату с ранеными и убили обоих мужчин ножами. После этого мстители скрылись.

В Гавар прибыл глава полиции Армении Арман Саргсян. По факту происшествия возбуждено дело об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и хранении оружия.