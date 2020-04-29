Онгудайский район, Алтай, , 08:07 — REGNUM Следователи в Онгудайском районе Республики Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве при превышении пределов обороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, поздно вечером 23 февраля её супруг явился домой пьяным и начал придираться к членам своей семьи. Он применил насилие к двум малолетним детям, а также престарелой тёще и супруге. Как отмечается, насилие было неопасным для жизни и здоровья. В ответ женщина попыталась защитить родных и прекратить дальнейшее избиение.

«На почве внезапно возникших неприязненных отношений схватила нож, клинком которого нанесла потерпевшему не менее 3 ударов в область грудной клетки и не менее 2 ударов в область лица и шеи», — отметили в СКР.

После чего она сообщила о происшествии в полицию. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спустя короткое время скончался.

Как отмечается, обвиняемая признала свою вину и раскаялась. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Читайте также:

Жителя Алтая обвиняют в убийстве подруги путём поджога

Спор о земле на Алтае завершился убийством