Барнаул, , 08:03 — REGNUM В Алтайском крае после короткого похолодания температура воздуха вновь поднялась до +30 °C. Вместе с жарой регион накрыло сильным ветром, объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Днём 29 и ночью 30 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы до 27 м/с, дожди, грозы», — предупреждают спасатели со ссылкой на синоптиков.

По данным Алтайского ЦГМС в отдельных районах, по северу и востоку края, пройдут умеренные дожди и грозы. Не исключают новых пожаров.