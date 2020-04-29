Красноярск, , 07:56 — REGNUM Толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы утром 29 апреля на юге Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение произошло в 05:00 по местному времени на правом берегу Красноярского водохранилища, в Балахтинском районе Красноярского края, в нескольких километрах от реки Сисим. Населённых пунктов вблизи эпицентра землетрясения нет.

Последнее крупное землетрясение, толчки которого ощущались в краевой столице, произошло в Красноярском крае в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории России 20 апреля в Дагестане произошло два землетрясения в течение часа.

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