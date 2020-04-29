Посёлок городского типа Арти, Свердловская область, , 07:51 — REGNUM На Урале в посёлке Арти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нанесении побоев сотруднику полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, за которое может последовать наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

По версии следствия, преступный эпизод произошёл 11 апреля 2020 года. Сотрудники полиции задержали гражданина за административное правонарушение. Подозреваемый, который был в тот день в пьяном виде, начал «защищать» задержанного и требовать от полицейских отпустить его. Вскоре «защитник» перешёл к более агрессивным действиям и схватив деревянный брусок ударил сотрудника полиции, после чего стражам порядка пришлось его задержать.