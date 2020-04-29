Змеиногорск, Алтайский край, , 07:45 — REGNUM В Алтайском крае из-за вспышки коронавируса на Корбалихинском руднике с подтвержденным SARS-CoV-2 госпитализированы 143 сотрудника рудника. Из интервью, которое дал amic.ru один из шахтёров, следует, что закрытия на карантин всего Змеиногорского района можно было избежать, если бы превентивные мероприятия провели вовремя.

«Мы на вахту приехали 1 апреля, когда уже все знали про коронавирус. Я ещё заранее звонил на рудник, спрашивал: а ехать ли вообще. Сказали: конечно, ехать. Работать надо», — пояснил мужчина.

По его словам, несмотря на то, что на рудник вахтовики приехали из разных городов России, никакого карантина не было. К тому же местные работники после смены разъезжались по домам. Маски и антисептики появились на руднике только после 20 апреля, когда первый случай уже выявили.

Многие заразившиеся помещены в Змеиногорскую ЦРБ. Мужчина говорит, что лечат только арбидолом и кормят очень скудно: «У нас только голый суп на обед и пюре». Также шахтёр отметил: «Ощущение, что нас бросили — кто поднимется на ноги, тот поднимется. Даже флюорографию нам никто не делал за все это время».

Круг выявленных зараженных SARS-CoV-2 продолжает расширяться в Алтайском крае. По данным регионального оперативного штаба на 29 апреля, общее количество заболевших в регионе составляет 348 человек.

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