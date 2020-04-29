Олёкминск, Якутия, , 06:59 — REGNUM В Олёкминском районе Якутии начальника почтового отделения обвиняют в хищении денег из кассы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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Обвиняемая, будучи начальником почты, используя служебное положение, из корыстных побуждений, имея свободный доступ к кассе, ежедневно забирала из неё от 500 до 5 тыс. рублей. В общей сложности женщина похитила более 345 тыс. рублей. В ходе следствия был возмещён ущерб почти в 100 тыс. рублей.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд», — пояснили ив прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге юрист коммерческой организации нанёс собственнику недвижимости ущерб на сумму 40,4 млн рублей. Также, используя мошенническую схему, юрист компании намеревался похитить у организации 52 млн рублей.