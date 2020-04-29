Абуджа, , 06:14 — REGNUM Военнослужащие армии Нигерии освободили 15 заложников, которых удерживали пираты в штате Байелса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что пираты держали в заложниках людей на своих пяти лодках. Их обнаружили военнослужащие Нигерии, проводившие патрулирование в этом районе. Увидев опасность часть пиратов сбежала, оставив захваченных людей. Их и освободили нигерийские военные.

Также в ходе операции были обнаружены нелегальные нефтеперерабатывающие предприятия, все оборудование с них было конфисковано.