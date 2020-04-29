Улан-Удэ, , 05:57 — REGNUM 29 апреля в инфекционной больнице Бурятии умер четвёртый пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, женщине было 90 лет.

Она была госпитализирована в медицинское учреждение 5 апреля, а последние две недели находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, это уже четвёртая по счёту смерть в Бурятии пациентки с коронавирусом. Накануне от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности скончалась 72-летняя женщина.

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