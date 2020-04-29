Екатеринбург, , 05:22 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал подросток. ДТП произошло в центре города вечером 28 апреля на улице 8 марта.

Как сообщает информационный портал Е1, в результате дорожной аварии ребёнок получил лёгкие травмы.

В городском управлении ГИБДД проводят проверку инцидента. По предварительным данным, подросток на велосипеде, двигаясь по улице 8 марта в сторону улицы Малышева, неожиданно выехал на проезжую часть и был сбит мотоциклистом.

Как пояснил мальчик, у велосипеда сломалось колесо, и он потерял управление. По словам управлявшего Harley-Davidson байкера, он соблюдал скоростной режим и пытался уйти от столкновения.