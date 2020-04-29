Екатеринбург, , 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи. Инцидент произошёл вечером 28 апреля и был зафиксирован жильцами дома на мобильные устройства.

Как сообщили информационному порталу Е1 очевидцы события, инцидент произошёл после драки соседей. На место происшествия вызвали скорую помощь, после чего машину атаковал находящийся в нетрезвом состоянии житель дома.

На записи видно, что гражданин вступает в словесный конфликт с водителем бригады, после чего машина скорой помощи пытается уехать. Однако мужчина преграждает ей путь и забрасывает машину камнями.

В полиции подтвердили факт инцидента. По данным главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, личность мужчины, устроившего дебош установлена. По факту нападения на скорую помощь проводится проверка.