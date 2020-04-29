Форт-Мак-Мюррей, , 04:30 — REGNUM Самое сильное половодье за последние 100 лет в канадской провинции Альберта стало причиной эвакуации примерно 12 тысяч жителей города Форт-Мак-Мюррей, 28 апреля передает телеканал CBC.

В рамках эвакуации проведено более 200 спасательных операций. Всего в городе проживает около 66,5 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что из-за наводнения на востоке Демократической республики Конго были эвакуированы более 10 тысяч семей.

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