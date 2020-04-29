Северо-Курильск, Сахалинская область, , 04:15 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, утром 29 апреля выбросил столб пепла высотой 3,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

По данным управления МЧС РФ по Сахалинской области, пепловый шлейф протянулся от вулкана на 10 километров на юго-восток. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности. Отмечается высокая вероятность извержения. Угрозы для населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пепловый выброс на высоту 2,5 километра произошёл на курильском вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир. Шлейф от извержения протянулся до пяти километров на восток.

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