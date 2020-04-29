Африн, Сирия, , 02:32 — REGNUM Не менее 40 гражданских лиц, включая 11 детей, погибли в результате взрыва в городе Африн на севере Сирии, сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

Согласно данным ведомства, взрыв произошел в людном месте в центре города. Турция уже обвинила в произошедшем курдские отряды.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в сирийском Африне взорвалась автоцистерна со взрывчаткой. По первым данным, погибли не менее 35 мирных жителей, еще более 30 человек получили ранения разной степени тяжести.

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