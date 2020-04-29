Владивосток, , 02:34 — REGNUM В приморском городе Арсеньеве разрушаются опоры моста через реку Дачная, обрушение которого грозит изоляцией половины Приморья.

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Опоры моста просели, а уложенное когда-то бетонное укрепляющее основание разрушилось, пишет ОТВ-Прим.

Очевидцы утверждают, что разрушение опор началось ещё год назад, и всё это время дорожные службы не предпринимали никаких мер по восстановлению конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье рухнул очередной мост на важной трассе, движение перекрыто.