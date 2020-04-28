Симферополь, , 23:59 — REGNUM Мужчину, отправившегося на одиночную прогулку в горы, эвакуировали спасатели в Крыму. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в горной местности Байдарской долины. Мужчина, предпринявший самостоятельную одиночную прогулку в горы, попал в природную западню на одном из скальных участков. Спустившись на участок, альпинист понял, что обратно он не сможет выбраться без посторонней помощи.

На помощь к альпинисту отправилась поисково-спасательная группа МЧС. Было установлено местонахождение попавшего в беду альпиниста, после чего спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к мужчине и вытащили его из западни.

Уточняется, что медицинская помощь спасённому не понадобилась.

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