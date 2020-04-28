Керчь, Крым, , 23:48 — REGNUM Один человек пострадал в результате падения с обрыва легкового автомобиля в Крыму. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл на улице Колхозной в Керчи. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением и автомобиль скатился в море с обрывистого берега высотой около 25 метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб вытащили искорёженный автомобиль и его водителя из воды. По счастливому стечению обстоятельств водитель остался жив. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели в Крыму водителя фуры под колёсами своего автомобиля.

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