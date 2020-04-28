Москва, , 23:46 — REGNUM Неизвестные избили охранника и ограбили супермаркет «Пятёрочка» в центре Москвы. Об этом сообщает 28 апреля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в магазине, расположенном по адресу: улица 2-я Звенигородская, 11.

По информации источника, трое граждан открыто похитили имущество, принадлежащее магазину. Их попытался остановить охранник, в ходе потасовки злоумышленники ударили его по голове, после чего скрылись на автомобиле такси.

Сообщается, что по факту произошедшего столичной полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору».