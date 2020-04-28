Барселона, Испания, , 23:10 — REGNUM 24-летний камерунский вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в «Барселоне». Руководство «сине-гранатовых» предложило за футболиста трех своих игроков — Алекса Кальядо, Карлеса Аленью и Нето.

Ранее руководство «Аякса» заявило, что отпустит вратаря, если покупатель предложит больше 40 миллионов евро.

В сезоне 2019/20 Эредивизи Онана принял участие в 24-х матчах, в которых пропустил 21 мяч. На счету камерунца 8 сухих матчей в рамках первенства.