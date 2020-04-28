Нижний Новгород, , 19:22 — REGNUM Заместитель главврача больницы №33 Нижнего Новгорода Алексей Аристов скончался сегодня, 28 апреля. По данным заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, врач заразился во время лечения пациентов с коронавирусом.

«Алексей Иванович Аристов заразился коронавирусом, исполняя свой врачебный долг, находясь на передовой в борьбе со смертельно опасным заболеванием. К сожалению, несмотря на огромные усилия его коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, которые сделали все возможное, спасти Алексея Ивановича не удалось. Его уход — огромная потеря для нижегородского медицинского сообщества и для всех нас», — подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Также власти области сообщили о смерти водителя скорой, умершего вместе с женой.

Еще один медицинский работник Нижегородской области находится в тяжелом состоянии: «Пара — муж и жена — очень тяжелые. Она медсестра. Оба на ИВЛ без сознания. Прогноз плохой. Их сын — с ограниченными возможностями здоровья — на другом этаже больницы, тоже с симптомами. Поручил отслеживать его судьбу», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

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