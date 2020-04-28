Новосибирск, , 18:27 — REGNUM Девочке, которая 22 апреля выпала из окна восьмого этажа, стало лучше. Её сняли с аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно, сообщил главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

Напомним, 22 апреля в Новосибирске из окна двухгодовалая девочка залезла на подоконник с открытым окном, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты 8 этажа.

«Она в сознании, спокойная. Персонал отделения реанимации с ней общается, играет. Малышка смотрит мультфильмы на планшете. Недолго, конечно, чтобы не перегружать её», — уточнил Заблоцкий.

Если состояние девочки позволит, то её вскоре переведут из отделения интенсивной терапии в обычную палату.