Казань, , 18:37 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката, обвиняемого в совершении преступлений по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка документов»). Об этом ИА REGNUM сообщили в СКР РТ.

По версии следствия, в 2018—2019 годы в Казани, 35-летний мужчина под предлогом оказания бесплатной юридической помощи инвалидам, получил от минюстиции РТ денежные средства в размере 532 тыс. рублей. Подделав документы, под видом оплаты труда и компенсации расходов за оказанные бесплатные консультации, похитил 532 тыс. рублей, фактически юридические услуги он не оказывал.

Мужчина вину свою признал и находится под домашним арестом. Обвинительное заключение направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждан, подозреваемых в продаже фиктивных справок, разрешающих передвижение по городу в условиях режима самоизоляции, задержала полиция Татарии в городе Казани. Подозреваемые предлагали всем желающим в социальных сетях и мессенджерах за сумму от одной до двух тыс. рублей приобрести поддельные справки о трудоустройстве, позволяющие выйти из дома и нарушить режим самоизоляции.

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