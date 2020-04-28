Саратов, , 17:34 — REGNUM В Саратовской области, по информации первого замминистра здравоохранения региона Станислава Шувалова, подтвержден восьмой случай летального исхода пациента с коронавирусной инфекцией.

Смерть 72-летнего мужчины произошла в Балаковской городской клинической больнице, диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден.

По области на 28 апреля лабораторно подтверждены 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в стационарах региона находятся 194 человека, выздоровели 47 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 2387 человек, сняты с учета 5683 жителя. Всего в Саратовской области выполнили 16 508 исследований на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области один из пациентов, который получал лечение в стационаре в связи с подтверждением наличия коронавируса, покончил с собой.

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