Стокгольм, , 07:58 — REGNUM За последние сутки в Швеции зарегистрирован 81 случай смерти от коронавирусной инфекции. В общей сложности по состоянию на 28 апреля 2355 человек умерли от заболевания. Соответствующей информацией поделились представители Агентства общественного здравоохранения Швеции. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Общее количество зараженных людей в Швеции сейчас составляет 19 671 человек. Однако подчеркивается, что в то же время существует «теневая цифра», которая, как полагают специалисты, включает гораздо большее количество инфицированных лиц, не прошедших тестирование.

По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, сейчас статистика Агентства общественного здравоохранения начинает постепенно преодолевать временной лаг и догоняет реальное положение вещей. Тем не менее Тегнелл подчеркнул, что по-прежнему существует большой риск отставания в количественных показателях предоставляемых цифр.