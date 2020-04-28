Киев, , 16:45 — REGNUM Последние два очага пожара локализовали украинские спасатели в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 14:00 мск были локализованы два пожара возле населённых пунктов Кривая Гора и Рудьки — Буряковка. Лесной пожар в Чернобыльской зоне локализован полностью.

Продолжается тушение торфяников, расположенных на территории трёх лесничеств: Дитятковском, Паришевском и Лубянском. Уточняется, что радиационный фон в Киевской области, а также в городе Киеве не превышает естественных значений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, в Чернобыльской зоне отчуждения были ликвидированы все источники огня.

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