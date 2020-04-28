Вольск, Саратовская область, , 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок. Малыш находится, по словам врачей, в критическом состоянии в районной больнице с множественными переломами.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Маршала Жукова.

«Мать во время происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает Вольск.ру. — У женщины четверо детей, в отношении старшего ребенка она лишена родительских прав».

По данным портала, семья считается неблагополучной.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и призывают не оставлять без присмотра детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Адамовском районе Оренбургской области произошел несчастный случай с детьми четырех и пяти лет. Мальчики выпали из окна второго этажа и госпитализированы.

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