Москва, , 16:23 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание на складе с деревянными паллетами в Новой Москве. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу поселок Знамя Октября, Рязановское шоссе поступило в 12:52 28 апреля. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению деревянных паллет (поддонов) на открытой площадке. Огонь частично перешёл на одноэтажное кирпичное здание.

В 14:54 пожар был локализован, площадь загорания составила 550 квадратных метров. В 15:52 пожар ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе отметили, что в тушении пожара было задействовано «свыше 21 единицы техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей». Также работали три пожарных вертолёта Московского авиационного центра, был направлен пожарный поезд.