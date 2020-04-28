Кемерово, , 16:19 — REGNUM В частном пансионате для престарелых в п. Безлесном Яйского района Кузбасса нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В рамках расследования уголовного дела изъята документация и все необходимые документы, которые могут иметь значение по уголовному делу», — отметили в ведомстве.