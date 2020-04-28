Черепаново, Новосибирская область, , 16:07 — REGNUM Новосибирское следственное управление СКР возбудило уголовное дело после смерти шести мужчин, выпивших жидкость из найденной на мусорном полигоне бутылки.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Установлено, что вечером 21 апреля 2020 года семеро мужчин, работавших на сортировке мусора и проживавших на территории полигона твёрдых бытовых отходов в городе Черепаново, нашли пятилитровую пластиковую ёмкость с жидкостью и выпили её. Шесть мужчин скончались, ещё один находится в больнице под наблюдением врачей.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-химическая экспертиза изъятой жидкости.