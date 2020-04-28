Брянск, , 16:01 — REGNUM Трёх человек, которые планировали совершать убийства, вымогательства и разбойные нападения на собственников недвижимости, задержали полицейские в Брянске, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального УМВД. При обыске у них изъято огнестрельное оружие. Установлено, что они причастны как минимум к одному убийству.

По версии следствия, 31-летний житель Брянска создал вооружённую преступную группу с целью совершения вымогательств и разбойных нападений, связанных с убийствами собственников недвижимости. Земельные участки, дома и квартиры они планировали продавать через подставных лиц. В сентябре 2019 года в полицию с заявлением о пропаже обратились родственники 57-летнего жителя областного центра. Под подозрение попал знакомый, который видел его последним. Следователи собрали доказательства его причастности к безвестному исчезновению мужчины, он дал признательные показания в убийстве и указал, где спрятан пропавший — тело мужчины с признаками насильственной смерти было забетонировано в основании одного из гаражей в Брянске.

По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. В отношении руководителя и участников банды также возбуждены уголовные дела. Задержанные заключены под стражу.