Триполи, Ливан, , 15:13 — REGNUM В результате столкновений в ливанском городе Триполи погиб один протестующий. Об этом 28 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

Также в ходе столкновений пострадали еще 22 манифестанта, а также пять сотрудников правопорядка. Инцидент произошел на площади Аль-Нур.

Акции протеста прошли и в других городах страны, манифестанты использовали протест для организации беспорядков — вышедшие на улицы громили государственные учреждения, поджигали автомобили.

Напомним, акции протеста в Ливане начались в октябре 2019 года, граждане страны были недовольны тяжелым экономическим кризисом, сопровождающимся усилением налогового бремени на население.

Читайте ранее в этом сюжете: При столкновениях в Ливане пострадали свыше 50 военных