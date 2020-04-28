Новосибирск, , 15:03 — REGNUM В 18 районах Новосибирской области, согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, установилась высокая пожароопасность 4 класса горимости. Риск возникновения пожаров сохраняется и на остальной территории, уточняет региональное управление МЧС РФ.

«Несмотря на кратковременные осадки и небольшое похолодание в регионе сохраняется температура воздуха на десять градусов выше нормы, — отметили в ведомстве. — При ветреной погоде и отсутствии дождей метеоусловия будут способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров, а также их распространению».

Пожарные просят новосибирцев быть предельно осторожными с огнём и соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно официальным данным, за минувшую неделю на территории региона было потушено более 2 тысяч пожаров, из которых 1983 — горение мусора и сухой растительности, 101 возгорание — в жилом секторе. Спасены десять человек, столько же травмированы, один человек погиб.

Напомним, что с 27 апреля в Новосибирской области введён особый противопожарный режим.