Нефтеюганск, Югра, , 14:59 — REGNUM В Югре перед судом предстанет кассир-контролёр ПАО «Запсибкомбанк» за присвоение 59 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в период с февраля по июль 2019 года 38-летняя кассир-контролёр отдела кассовых операций офиса «Запсибкомбанка» в Нефтеюганске совершила хищение из загруженных кассет банкоматов 59 млн рублей.

Скрывая преступный источник доходов, она зачисляла похищенные деньги на виртуальный электронный счёт на торговой платформе онлайн инвестиций. После совершения финансовых операций, женщина переводила деньги на свою банковскую карту и тратила на личные нужды.

Кассира обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»), а также по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.