Колпино, Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM В Петербурге местного жителя признали виновным в административном правонарушении за попытку бегства от полицейских со спортивной площадки. Об этом 28 апреля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В протоколе указано, что 22 апреля в 15:43 в Колпино, на Тверской улице, 18, полицейские «выявили» петербуржца Дельдара Б. на территории спортивной площадки гимназии №402.

Документов, удостоверяющих личность, у гражданина не нашлось. Полицейские решили забрать его в отдел, но на выходе со спортплощадки Б. вместо того, чтобы пройти в служебный автомобиль полиции, бросился бежать в сторону дома №7 по Набережной Комсомольского канала.

«На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке и прекращении противоправных действий не реагировал, чем воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции», — сообщили в суде.

Петербуржец раскаялся. Он пояснил, что он побежал от сотрудников полиции, «так как испугался». В итоге Колпинский районный суд оштрафовал Дельдара Б. на 1 тыс. рублей по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

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