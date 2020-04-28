Воронеж, , 14:14 — REGNUM Более 1,4 млн рублей отдали жители Воронежской области мошенникам за последние сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 28 апреля. Все мошенничества — а в полицию поступило 14 заявлений — были совершены дистанционно, в том числе при якобы продаже товаров через интернет.

Так, 43-летний житель Воронежа лишился более 18,7 тыс. рублей, решив приобрести через сайт объявлений светодиодную фару. Мужчина связался с продавцом, перевёл ему предоплату за товар и его доставку, после чего продавец перестал выходить на связь. Товар муючина так и не получил и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полиция призывает воронежцев быть бдительными при совершении сделок в интернете, а также при общении с незнакомыми лицами по телефону.