Пенза, , 14:37 — REGNUM В Пензе проводится проверка следственными органами по факту получения травмы мужчины при производстве ремонтных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР.

Выяснилось, что 15 апреля 2020 года слесарь одного из пензенских предприятий осуществлял ремонт бетонораздатчика, не обесточив его. Произошел запуск, что привело к перелому ноги у мужчины. Его доставили в городское медучреждение, вся необходимая помощь оказана.

По факту получения травм мужчиной 1978 года рождения проводятся проверочные мероприятия по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Для установки степени причиненного вреда здоровью мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку по факту травмирования работницы сахарного завода, упавшей с высоты при обрушении перекрытий, организовали следователи в Пензенской области.

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