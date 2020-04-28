Ярославль, 28 апреля 2020, 14:02 — REGNUM В Ярославской области закрылся на карантин детский дом-интернат для детей-инвалидов, расположенный в Гаврилов-Ямском районе. Об этом сообщил региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В доме-интернате находится 99 детей-инвалидов и 41 человек из числа обслуживающего персонала. Обслуживающий персонал перешел на временный закрытый круглосуточный режим работы. Он продлится 14 дней.
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