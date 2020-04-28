Осло, , 17:03 — REGNUM Норвежский бизнесмен Том Хаген был арестован 28 апреля по подозрению в убийстве или, по крайней мере, в содействии в убийстве своей жены Анны Элизабет Хаген, пропавшей осенью 2018 года. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

28 апреля норвежские правоохранители созвали пресс-конференцию, посвященную одному из самых заметных криминальных эпизодов в Норвегии за последние годы. Во время своего выступления норвежские полицейские поделились предварительными результатами своего расследования.

«После восемнадцати месяцев расследования полиция пришла к выводу, что, как мы считаем, есть все разумные основания подозревать Тома Хагена в убийстве или причастности к убийству Анны Элизабет Хаген», — заявила Осе Кюстад Эрикссон, прокурором по данному делу.

Долгое время исчезновение Анны Элизабет Хаген расследовалось полицией как похищение человека, поскольку в доме ее мужа в Лоренскоге к востоку от Осло было обнаружено письмо с требованием о крупном выкупе. До сих пор следов пропавшей женщины не обнаружено.