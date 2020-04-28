Ульяновск, , 13:40 — REGNUM В Ульяновской области спасатели стали чаще выезжать на тушение возгораний мусора, также зарегистрирован новый лесной пожар. Такие данные приводит 28 апреля ГУ МЧС по региону.

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения 15 раз выезжали на тушение сухой травы. Также произошёл лесной низовой пожар в Красноярском участковом лесничестве населённого пункта Андреевка Чердаклинского района. Площадь возгорания составила 2,34 гектара, пожар удалось ликвидировать через четыре часа после обнаружения. В тушении участвовали семь человек, привлечены три единицы техники.

В ведомстве отмечают, что за сутки также зарегистрировано 11 возгораний мусора.

Отметим, что 26 апреля спасатели 18 раз выезжали на тушение сухой травы, 21 апреля — пять раз, 20 апреля — 23 раза, 19 апреля — девять раз, 15 апреля — 24 раза. 16 апреля зарегистрирован один лесной пожар в чердаклинском лесничестве площадью 1,6 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 5 апреля спасатели Ульяновской области выезжали на тушение четырёх пожаров общей площадью 6,72 га. По данным ведомства, основные причины возгораний в лесах — нарушение правил пожарной безопасности, в том числе несанкционированные палы сухой травы.

Напомним, что в лесах Ульяновской области установился пожароопасный сезон.

Спасатели призывают в целях безопасности избегать «разжигания костров на полях или в лесу», сжигать мусор и не кидать непотушенные окурки в траву. Неосторожное обращение с огнём может стать причиной «катастрофических последствий», включая гибель людей.