Бейрут, , 13:21 — REGNUM В результате столкновений в ливанском городе Триполи и ряде других городов страны пострадали свыше 50 военных. Об этом 28 апреля сообщается в заявлении представителей вооруженных сил страны.

По их данным, в ночь с 27 на 28 апреля в Триполи, Аккаре и долине Бекаа начались массовые манифестации, переросшие в беспорядки. Демонстранты громили машины, государственные учреждения, сооружали баррикады.

Напомним, акции протеста в Ливане начались в октябре 2019 года, причиной недовольства граждан были вызваны серьезным финансовым кризисом в стране.

На волне народных протестов премьер-министр страны Саад Харири вынужден был уйти в отставку. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции демонстрации несколько сократились, но полного спокойствия добиться так и не удалось.

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