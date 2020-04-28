Бухара, Узбекистан, , 13:16 — REGNUM Сильный ветер, пришедший на территорию Узбекистана 27 апреля, нанес вред жизни населения, серьезный ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев для ознакомления с последствиями природной стихии, определения необходимых мер по их ликвидации и проведения непосредственного диалога с населением отбыл сегодня в Бухарскую область», говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, один человек погиби 30 получили травмы в результате урагана в Бухарской области Узбекистана.

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