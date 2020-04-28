Осло, , 13:14 — REGNUM Норвежский миллионер Том Хаген задержан полицией по подозрению в убийстве своей жены. Об этом 28 апреля заявила на пресс-конференции Ида Эйстесе, начальник одного из полицейских округов.

«Ему вменяется убийство или содействие в убийстве Анне-Элисабет Хаген», — сказала она.

Супруга Хагена была похищена 31 октября 2018 года и до сих пор не найдена. Она пропала из своего дома около Осло. В 2019 году полиция выдвинула версию, что она была убита.

В начале 2019 года стало известно, что злоумышленники похитили жену Хагена и потребовали за неё выкуп в размере €9 млн в криптовалюте. В случае невыполнения условий похитители угрожали расправой.

В полиции полагают, что похищение могло быть инсценировано, чтобы скрыть убийство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте