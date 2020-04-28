Пенза, , 13:57 — REGNUM В Пензенской области подтверждена смерть пациента с коронавирусом, информацию об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черемушкина.

Мужчина в возрасте 86 лет, с тяжелой формой заражения имел множественные сопутствующие болезни. Причиной смерти стал инсульт.

На 28 апреля общее число умерших жителей региона с подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции составило семь человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 28 апреля числятся зараженными коронавирусом 322 жителя, из них 39 человек инфицированы за последние сутки.

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